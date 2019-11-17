Обзор официального сайта Алиэкспресс на русском с ценами в рублях

Алиэкспресс (англ.: AliExpress) — это всемирный интернет-магазин с ассортиментом свыше 100 миллионов товаров. Торговая площадка — одно из подразделений компании Alibaba.com, которая успешно работает на рынке B2B с конца ХХ века. Интернет-версия была запущена намного позднее, но успела набрать обороты и завоевать немалую аудиторию покупателей и продавцов. Площадка AliExpress – это онлайн мост, протянутый из Китая, Индии и Турции к покупателям со всего мира, в том числе из России.
В 2018 году было обнаружено порядка трехсот адресов в Интернете, схожих с популярной площадкой AliExpress. Как же точно определить настоящий ресурс интернет-площадки:
У интернет-площадки есть немало плюсов, среди которых можно выделить следующие:
Наличие своего аккаунта в этом магазине, предоставляет покупателю дополнительные возможности и расширенный функционал.
В ЛК пользователя удобно расположена самая важная информация — данные о покупках и оплате заказов. Тут же можно отследить, как происходит доставка, и решить возможные споры между продавцом и покупателем.
В панели управления личного кабинета так же есть удобная навигация по разделам:
Чтобы зайти на официальный сайт Алиэкспресс, на верхней панели закладок найдите кнопку входа в кабинет покупателя. Поэтапно опишем ваши дальнейшие действия, в зависимости от типа входа — с логином и паролем, по номеру мобильного телефона или через свой аккаунт в социальной сети:
При регистрации личного кабинета пользователя на сайте торговой площадки «Алиэкспресс», вся вводимая в анкете информация должна быть на английском языке. Такой ввод на латинице обусловлен тем, чтобы данные покупателя не искажались у продавца, если у него в системе отсутствует кириллица.
Важно: при регистрации кабинета пользователя – вся информация в анкете заполняется на английском языке (латиницей).
Итак, чтобы успешно пройти регистрацию, на главной странице сайта наведите курсор на изображение человека, всплывет окно для входа в ЛК. Сразу нажмите на «Регистрация». Сервис перекинет на форму для ввода данных, где вам потребуется ввести следующую персональную информацию:
После заполнения всех граф нажать на надпись «Создать Ваш профиль». Система сообщит об успешной регистрации и произойдет переход на главную страницу интернет-площадки.
В случае утери учетных данных для входа в кабинет покупателя, пароль можно восстановить. Для этого нужно произвести ряд несложных действий:
После совершения этих несложных действий по восстановлению, можно входить в магазин с новым надежным паролем.
Поставщиком услуг разработана и внедрена мобильная версия интернет-площадки. По функциональности она не уступает ресурсу в браузере. В режиме реального времени можно совершать покупки, связываться с продавцами, консультироваться с операторами центра поддержки, оплачивать товары.
Мобильное приложение «AliExpress» предусматривает работу на базе 2 операционных систем.
Свежую версию мобильного приложения AliExpress можно скачать и на официальной странице www.activities.aliexpress.com/ru/appdownload.php. Приложение доступно для IPhone, IPad и Android.
Одежда, электроника, товары для дома и миллионы других товаров представлены в онлайн каталоге. Установив русскоязычную версию сайта, можно легко сориентироваться в ценах на всю предложенную продукцию, так как денежной единицей послужит рубль и не придется проводить расчеты, переводя одну валюту в другую.
Каталожная продукция представлена строго по тематическим разделам, а сам каталог находится в левой половине главной страницы сайта Алиэкспресс.
Можно делать выбор по категориям представленных на площадке товаров. Причем каждая из них имеет подкасты, что позволяет не тратить лишнее время на поиск конкретной продукции.
Сайт интернет-магазина поддерживает несколько языков. Чтобы открыть его в русскоязычной версии, самый простой способ – зайти на уже переведенный официальный сайт Алиэкспресс на русском языке. Для этого предусмотрена ссылка в системе: ru.aliexpress.com.
Однако, не всегда такой способ помогает и сайт открывается на английском. В этом случае на основной странице Алиэксресс в правом верхнем углу панели закладок необходимо найти кнопку «Language», кликнув на нее, откроются все языковые версии. Выбрать нужную и нажать на нее. Автоматически произойдет загрузка главной страницы на русском языке, а все указанные на товары цены переведутся в рублевый эквивалент.
Интернет-ресурс AliExpress строго отслеживает все сделки купли-продажи и контролирует выполнение обязательных стандартов продавцами. За подобные нарушения правил торговли реализатор товаров лишается права на продолжение работы с ресурсом. Такой подход администрации сайта служит одной из возможностей для безопасности покупателя.
Все проводимые сделки на Алиэкспресс обеспечены надежной защитой при совершении онлайн оплаты с карты или иными способами.
Для вашей безопасности используются системы надежных секретных платежей. Администрация сайта гарантирует также сохранность и возврат переведенных средств покупателя, в случаях когда продукция не дошла до адреса, или товар оказался ненадлежащего качества.
Сами клиенты могут еще перед началом сделки обратить внимание на следующее:
Алиэкспресс предлагает два вида доставки: платная и бесплатная. Всю информацию об этом можно найти в карточке товара в графе «Доставка». Она находится под описанием характеристик продукта.
Все товары отсортирует система и предложит только те, при отправлении которых никаких сборов за отправку и пересылку покупателю не будет.
У компании нет привычной телефонной связи. Несмотря на это покупатель может получить грамотную поддержку, благодаря использованию не менее эффективных способов связи.
Торговой площадкой их предусмотрено два:
Письменные обращения на электронную почту пишутся и обрабатываются отделом поддержки клиентов только на английском языке. Имеется тематическое разделение.
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Письменные обращения на электронную почту пишутся и обрабатываются отделом поддержки клиентов только на английском языке. Имеется тематическое разделение
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поддержки клиентов только на английском языке. Имеется тематическое разделен
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поддержки клиентов только на английском языке. Имеется тематическое разделен